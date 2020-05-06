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      В оккупированном Донецке под отделением "милиции" взорвался автомобиль: фото и видео

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      Вибух автомобіля в Донецьку
      Вибух автомобіля в Донецьку / Типичный Донецк

      В оккупированном российскими войсками Донецке под отделением так называемой "милиции" взорвался автомобиль.

      Вибух автомобіля стався під "Ворошилівським РВВС". Фото та відео з місця подій очевидці опублікували у соцмережах. В тому числі і "Типичный Донецк".

       

      Що саме за автомобіль вибухнув і чи були всередині люди – поки невідомо. Так само невідомо і про ймовірних постраждалих. Окупаційна влада поки мовчить про цей випадок.

      До слова Скільки людей живе на Донбасі та скільки з них отримали паспорт Росії

      Дим від вибуху було видно далеко від місця події. А на відео чутно ще один вибух вже після того.

      Дивіться відео з місця вибуху автомобіля в Донецьку

      Варто відзначити, що так зване "відділення міліції", біля якого стався вибух, розміщене в самому центрі Донецька, на вулиці Любавіна, що паралельна проспекту Миру.

      Додамо, що це не перший вибух автомобіля під "відділеннями міліції" в окупованому Донецьку. В січні вибухнув автомобіль BMW X5, що був припаркований під будівлею силовиків окупаційної влади. 

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Взрыв Новости Донецка
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