В оккупированном Донецке под отделением "милиции" взорвался автомобиль: фото и видео
В оккупированном российскими войсками Донецке под отделением так называемой "милиции" взорвался автомобиль.
Вибух автомобіля стався під "Ворошилівським РВВС". Фото та відео з місця подій очевидці опублікували у соцмережах. В тому числі і "Типичный Донецк".
Що саме за автомобіль вибухнув і чи були всередині люди – поки невідомо. Так само невідомо і про ймовірних постраждалих. Окупаційна влада поки мовчить про цей випадок.
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Дим від вибуху було видно далеко від місця події. А на відео чутно ще один вибух вже після того.
Дивіться відео з місця вибуху автомобіля в Донецьку
Варто відзначити, що так зване "відділення міліції", біля якого стався вибух, розміщене в самому центрі Донецька, на вулиці Любавіна, що паралельна проспекту Миру.
Додамо, що це не перший вибух автомобіля під "відділеннями міліції" в окупованому Донецьку. В січні вибухнув автомобіль BMW X5, що був припаркований під будівлею силовиків окупаційної влади.