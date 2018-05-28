В оккупированном Донецке снова появились наличные в банкоматах

28 мая на оккупированной территории Донецкой области и в самом областном центре в банкоматах, принадлежащих подконтрольному боевикам так называемому "Центральному республиканскому банку", после длительного перерыва в несколько дней появились деньги.

24 мая появилась информация, что на оккупированной территории Донецкой области уже несколько дней не работают банкоматы. Тогда оккупанты объясняли это профилактическими работами и на следующий день объявили о возобновлении работы системы. Правда, деньги появились лишь ненадолго и снова исчезли, а у банкоматов образовались очереди.

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28 мая, в банкоматах подконтрольного сепаратистам Донецка снова появилась наличные, пишет "Радио Свобода".



Отмечается, шо люди спешат снять деньги, опасаясь, что те в который раз закончатся.



К слову, на неподконтрольной официальному Киеву территории Донецкой области работает только одно "банковское учреждение" - так называемый "Центральный республиканский банк", который использует банкоматы, принадлежащие ранее частным и государственным украинским банкам, но их после начала боевых действий на Донбассе захватили пророссийские наемники. Сейчас в рабочем состоянии только часть АТМ.



Из-за "ЦРВ" подконтрольные России группировки насчитывают пенсии и социальные выплаты жителям неподконтрольной территории, для многих людей это единственный источник дохода.