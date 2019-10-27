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      В оккупированном Донецке взорвали вышку мобильного оператора: видео

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      Взрыв в "ДНР"
      Взрыв в "ДНР" / Скрин из видео

      В оккупированном Донецке неизвестные взорвали вышку сепаратистского мобильного оператора "Феникс". Причиной взрыва в квазиреспублике назвали диверсию.

      Видео самого взрыва появилось на YouTube и его подтвердили в органах власти сепаратистов.

      На видео видно, как оборудование взлетает в воздух.

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      Однако разрушить башню полностью не удалось. Взрывчатка повредила только нижнюю часть.

      Видео взрыва:

      Видео с последствиями взрыва:

      В конце первого видео в кадре появляется рука в черной перчатке, которая держит лист бумаги. На нем написаны на русском, что подрыв совершен, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим пыткам в подвалах сепаратистских служб безопасности.

      днр зрив
      Скриншот из видео

      Что такое "Феникс?"Оператор мобильной связи "Феникс" создан оккупационными властями в квазиреспиблике "ДНР" на базе награбленного оборудования украинских компаний "Киевстар" и "Лайф".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
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