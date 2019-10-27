В оккупированном Донецке взорвали вышку мобильного оператора: видео
В оккупированном Донецке неизвестные взорвали вышку сепаратистского мобильного оператора "Феникс". Причиной взрыва в квазиреспублике назвали диверсию.
Видео самого взрыва появилось на YouTube и его подтвердили в органах власти сепаратистов.
На видео видно, как оборудование взлетает в воздух.
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Однако разрушить башню полностью не удалось. Взрывчатка повредила только нижнюю часть.
Видео взрыва:
Видео с последствиями взрыва:
В конце первого видео в кадре появляется рука в черной перчатке, которая держит лист бумаги. На нем написаны на русском, что подрыв совершен, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим пыткам в подвалах сепаратистских служб безопасности.
Скриншот из видео
Что такое "Феникс?"Оператор мобильной связи "Феникс" создан оккупационными властями в квазиреспиблике "ДНР" на базе награбленного оборудования украинских компаний "Киевстар" и "Лайф".