В окупованому Донецьку підірвали вишку мобільного оператора: відео

В окупованому Донецьку невідомі підірвали вишку сепаратистського мобільного оператора "Фенікс". Причиною вибуху у квазіреспубліці назвали диверсію.

Відео самого вибуху з'явилося на YouTube та підтвердили в органах влади сепаратистів.

На відео видно, як обладнання злітає в повітря.

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Однак зруйнувати вежу повністю не вдалось. Вибухівка пошкодила лише нижню частину.

Відео вибуху:



Відео з наслідками вибуху:

Вкінці першого відео в кадрі з'являється рука в чорній рукавичці, яка тримає аркуш паперу. На ньому написано російською, що підрив здійснено аби привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах сепаратиської служби безпеки.



Скріншот з відео

Що таке "Фенікс?"Оператор мобільного зв’язку "Фенікс" створений окупаційною владою у квазіреспібліці "ДНР" на базі пограбованого обладнання український компаній "Київстар" і "Лайф".