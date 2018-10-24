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      В оккупированном Донецке задержали экс-регионала Богачева

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      Экс-регионала Богачева задержали в оккупированном Донецке
      Экс-регионала Богачева задержали в оккупированном Донецке / Facebook

      В оккупированном Донецке наемники так называемой «ДНР» задержали бывшего секретаря горсовета, члена Партии регионов Сергея Богачева.

      Как пишет издание "Новости Донбаса" со ссылкой на собственные источники, Богачева задержали еще 22 октября на выезде из поселка Хорошово, где был расположен его дом.

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      По данным собеседника издания, в оккупированный город экс-регионал приехал, чтобы посетить могилу отца, который умер чуть больше, чем месяц назад.

      После задержания к нему не пустили ни адвокатов, ни родственников. Пророссийские боевики не выдвигают ему никаких обвинений.

      Информацию о задержании Богачева в своем Facebook также подтвердил одиозный экс-руководитель пресс-службы ФК "Шахтер", известный своими сеператистськими взглядами, который сейчас скрывается в России, Руслан Мармазов.

      Мармазов Богачов

      В оккупированном Донецке задержали экс-регионала Богачева

      Кто такой Сергей Богачев?
      До 2014 года занимал должность секретаря Донецкого горсовета и был председателем Донецкой городской организации Партии регионов. Не скрывал своих пророссийских взглядов. Называет себя писателем и членом Союза писателей России.
      СМИ сообщали, что Богачев был причастен к организации кровавых стычек 13 марта 2014 года в Донецке, во время которых погиб местный активист ВО "Свобода" Сергей Чернявский.

      Теги: Новости Украины Партия регионов Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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