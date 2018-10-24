В окупованому Донецьку найманці так званої "ДНР" затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Як пише видання "Новости Донбаса" з посиланням на власні джерела, Богачова затримали ще 22 жовтня на виїзді з селища Хорошово, де розташований його будинок.

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За даними співрозмовника видання, в окуповане місто екс-регіонал приїхав, щоб відвідати могилу батька, який помер трохи більше, ніж місяць тому.

Після затримання до нього не впустили ні адвокатів, ні родичів. Проросійські бойовики не висувають йому жодних звинувачень.

Інформацію про затримання Богачова у своєму Facebook також підтвердив одіозний екс-керівник прес-служби ФК "Шахтар", відомий своїми сеператистськими поглядами, який зараз переховується у Росії, Руслан Мармазов.



В окупованому Донецьку затримали екс-регіонала Богачова

Хто такий Сергій Богачов?До 2014 року займав посаду секретаря Донецької міськради і був головою Донецької міської організації Партії регіонів. Не приховував своїх проросійських оглядів. Називає себе також письменником і є членом Спілки письменників Росії.



ЗМІ повідомляли, що Богачов був причетний до організації кривавих сутичко 13 березня 2014 року у Донецьку, під час яких загинув місцевий активісті ВО "Свобода" Сергій Чернявський.