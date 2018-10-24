18:58
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      В окупованому Донецьку затримали екс-регіонала Богачова

      1959 Читать новость на русском
      Екс-регіонала Богачова затримали в окупованому Донецьку
      Екс-регіонала Богачова затримали в окупованому Донецьку / Facebook

      В окупованому Донецьку найманці так званої "ДНР" затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

      Як пише видання "Новости Донбаса" з посиланням на власні джерела, Богачова затримали ще 22 жовтня на виїзді з селища Хорошово, де розташований його будинок.

      Читайте також: Окупований Донецьк масово заспівав пісні "Океану Ельзи": відео

      За даними співрозмовника видання, в окуповане місто екс-регіонал приїхав, щоб відвідати могилу батька, який помер трохи більше, ніж місяць тому.

      Після затримання до нього не впустили ні адвокатів, ні родичів. Проросійські бойовики не висувають йому жодних звинувачень.

      Інформацію про затримання Богачова у своєму Facebook також підтвердив одіозний екс-керівник прес-служби ФК "Шахтар", відомий своїми сеператистськими поглядами, який зараз переховується у Росії, Руслан Мармазов.

      Мармазов Богачов
      В окупованому Донецьку затримали екс-регіонала Богачова

      Хто такий Сергій Богачов?До 2014 року займав посаду секретаря Донецької міськради і був головою Донецької міської організації Партії регіонів. Не приховував своїх проросійських оглядів. Називає себе також письменником і є членом Спілки письменників Росії.

      ЗМІ повідомляли, що Богачов був причетний до організації кривавих сутичко 13 березня 2014 року у Донецьку, під час яких загинув місцевий активісті ВО "Свобода" Сергій Чернявський.

      Теги: Новини України Партія регіонів Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук