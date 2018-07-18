В оккупированном Енакиево на канализационной насосной станции погибли 4 человека

На Донетчине в оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево погибли четыре сотрудника водоканала. Несчастный случай произошел на канализационной насосной станции.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

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17 июля 2018 года в 10.15 при выполнении регламентных работ на канализационной насосной станции канализационных очистных сооружений №1 Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства КП "Компания" Вода Донбасса" произошел групповой несчастный случай,

– говорится в сообщении компании.

В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Также сообщается, что в результате несчастного случая пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала. В настоящее время ведется расследование инцидента.