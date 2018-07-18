13:31
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В оккупированном Енакиево на канализационной насосной станции погибли 4 человека

75 Читати новину українською
В Енакиево погибли четыре сотрудника водоканала
В Енакиево погибли четыре сотрудника водоканала / Фото из открытых источников

На Донетчине в оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево погибли четыре сотрудника водоканала. Несчастный случай произошел на канализационной насосной станции.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Читайте также: Отравление в детском лагере на Донбассе: число пострадавших возросло

17 июля 2018 года в 10.15 при выполнении регламентных работ на канализационной насосной станции канализационных очистных сооружений №1 Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства КП "Компания" Вода Донбасса" произошел групповой несчастный случай,
– говорится в сообщении компании.

В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Также сообщается, что в результате несчастного случая пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Теги: Война на Донбассе Криминальные новости Новости Донецка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сегодня, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 30
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сегодня, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 516
Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
сегодня, 11:01 Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
176
Состоялась долгожданная презентация Nokia X5: какие фишки получила новинка
сегодня, 10:37 Состоялась долгожданная презентация Nokia X5: какие фишки получила новинка
193
ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
сегодня, 10:01 ЧМ-1958 года по футболу: восхождение Пеле, показ на теле и вечный рекорд
350
Реформа первичной медицины: пошаговый план, как все будет происходить в 2018 году
 5 марта , 20:01
Главные новости 8 февраля: новый скандал с участием УПЦ МП, Янукович хотел ввести войска в Киев
 9 февраля , 08:10
Увеличение минимальной зарплаты до 4200 гривен откладывается
 16 апреля , 12:24
Страстная неделя-2018: что можно есть
 3 апреля , 09:05
В России зверски убили известного актера, сменившего пол, – СМИ
 31 марта , 17:56
Полиция обнародовала новые детали гибели молодого парня в Кривом Роге
 12 февраля , 17:18
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук