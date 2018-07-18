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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

В окупованому Єнакієвому на каналізаційній насосній станції загинули 4 людини

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В Єнакієвому загинуло чотири співробітники водоканалу
В Єнакієвому загинуло чотири співробітники водоканалу / Фото з відкритих джерел

На Донеччині в окупованому проросійськими бойовиками Єнакієвому загинуло чотири співробітники водоканалу. Нещасний випадок стався на каналізаційній насосній станції.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

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17 липня 2018 року в 10.15 при виконанні регламентних робіт на каналізаційній насосній станції каналізаційних очисних споруд №1 Єнакіївського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія" Вода Донбасу" стався груповий нещасний випадок,
– йдеться у повідомленні компанії.

В результаті трагедії загинули співробітники водоканалу Олена Сироватська, Людмила Бесєдіна, Сергій Подільський та Андрій Топичак.

Також повідомляється, що в результаті нещасного випадку постраждали і госпіталізовані ще чотири співробітники водоканалу. В даний час ведеться розслідування інциденту.

Теги: Кримінальні новини Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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