В окупованому Єнакієвому на каналізаційній насосній станції загинули 4 людини

На Донеччині в окупованому проросійськими бойовиками Єнакієвому загинуло чотири співробітники водоканалу. Нещасний випадок стався на каналізаційній насосній станції.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

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17 липня 2018 року в 10.15 при виконанні регламентних робіт на каналізаційній насосній станції каналізаційних очисних споруд №1 Єнакіївського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП "Компанія" Вода Донбасу" стався груповий нещасний випадок,

– йдеться у повідомленні компанії.

В результаті трагедії загинули співробітники водоканалу Олена Сироватська, Людмила Бесєдіна, Сергій Подільський та Андрій Топичак.

Також повідомляється, що в результаті нещасного випадку постраждали і госпіталізовані ще чотири співробітники водоканалу. В даний час ведеться розслідування інциденту.