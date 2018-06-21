В оккупированном Крыму – масштабный пожар: горит санаторий
В Евпатории вспыхнул масштабный пожар: горит пансионат "Арсенал". Пламя раскинулось на территории площадью в 280 квадратных метров. Оккупационные власти сообщают о 5 пострадавших в результате возгорания, среди них – 1 ребенок.
Об этом информирует русская служба МЧС в Крыму.
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После прибытия на место происшествия крымских спасателей выяснилось, что горит кровля здания, пожар сопровождается сильным задымлением. Спасатели приступили к тушению огня, одновременно с этим была проведена эвакуация людей из помещения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осложняется тем, что кровля и перекрытия зданий выполнены из дерева: из-за этого огонь перекинулся на второй корпус гостевого дома, и существует угроза дальнейшего распространения пламени на соседние помещения и мансардные номера.
Масштабный пожар в крымском санатории
Сначала к месту происшествия направили два отделения пожарных, но им понадобилось подкрепление. В ликвидации пожара всего задействовано 6 нарядов. Площадь пожара составила 280 квадратных метров.
Кроме этого, оккупационные власти сообщают о 5 пострадавших в результате возгорания, среди них – 1 ребенок. Трое человек сейчас находятся в реанимации.
Пожар произошел в Евпатории
Очевидцы происшествия размещают в сети фото и видео с места инцидента. На кадрах видно масштабный пожар и столб черного дыма над городом.
Причина возгорания пока неизвестна.
В Евпатории горит пансионат "Арсенал":