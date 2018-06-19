Пытаясь бороться с засухой в Крыму, жители полуострова приближают экологическую катастрофу

Фермеры в степной части оккупированного Крыма, которая больше всего страдает от засухи, начали массово бурить скважины. Это поднимает уровень засоления (минерализации) грунтовых вод.

Об этом сообщило местное издание "Примечания".

Ранее 24 канал сообщил, что засуха в Крыму может привести к почасовой подаче воды на всей территории оккупированного полуострова.

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"Никому без разрешения бурить не позволено. В "министерства экологии" одна задача – все несанкционированные скважины должны быть закрыты с применением мер административной ответственности к тем, кто пробурил и добывает воду нелегально", – заявил "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Также сообщается, что по заявлению аграриев, в этом году из-за засухи в Крыму будет собрано в 2 раза меньше зерна.

К слову, кроме Крыма, сегодня засуха наблюдается в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.