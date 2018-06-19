Намагаючись боротися з посухою у Криму, жителі півострова наближають екологічну катастрофу

Фермери у степовій частині окупованого Криму, яка найбільше страждає від посухи, почали масово бурити свердловини. Це піднімає рівень засолення (мінералізації) ґрунтових вод.

Про це повідомило місцеве видання "Примечания".

Раніше 24 канал повідомив, що посуха у Криму може призвести до погодинної подачі води на всій території окупованого півострова.

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"Нікому без дозволу бурити не дозволено. У "міністерства екології" одне завдання – всі несанкціоновані свердловини повинні бути закриті з застосуванням заходів адміністративної відповідальності до тих, хто пробурив і видобуває воду нелегально", – заявив "прем’єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Також повідомляється, що за заявою аграріїв, цього року через посуху у Криму буде зібрано у 2 рази менше зерна.

До слова, окрім Криму, на сьогодні посуха спостерігається у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.