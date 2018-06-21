В окупованому Криму – масштабна пожежа: горить санаторій

У Євпаторії спалахнула масштабна пожежа: горить пансіонат "Арсенал". Полум'я розкинулось на території площею у 280 квадратних метрів. Окупаційна влада повідомляє про 5 постраждалих внаслідок займання, серед них – 1 дитина.

Про це інформує російська служба МНС у Криму.

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Після прибуття на місце події кримських рятувальників з'ясувалося, що горить покрівля будівлі, пожежа супроводжується сильним задимленням. Рятувальники приступили до гасіння вогню, одночасно з цим була проведена евакуація людей із приміщення,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється тим, що покрівля та перекриття будівель виконані з дерева: через це вогонь перекинувся на другий корпус гостьового будинку, та існує загроза подальшого розповсюдження полум'я на сусідні приміщення і мансардні номери.



Масштабна пожежа у кримському санаторії

Спочатку до місця події направили два відділення вогнеборців, але їм знадобилося підкріплення. У ліквідації пожежі всього задіяні 6 нарядів. Площа пожежі становить 280 квадратних метрів.

Окрім цього, окупаційна влада повідомляє про 5 постраждалих внаслідок займання, серед них – 1 дитина. Троє осіб наразі перебувають у реанімації.

Пожежа трапилась у Євпаторії

Очевидці події розміщують у мережі фото та відео з місця інциденту. На кадрах видно масштабну пожежу та стовп чорного диму над містом.

Причина займання поки невідома.

У Євпаторії горить пансіонат "Арсенал":