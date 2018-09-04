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В оккупированном Крыму лев залез в машину к туристам: видео

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В оккупированном Крыму лев залез в машину к туристам
В оккупированном Крыму лев залез в машину к туристам / Скриншот из видео

В парке "Тайган" в оккупированном Крыму двухлетний лев Филя, увидев владельца парка, который управлял экскурсионной машиной, направился к нему и забрался в кабину.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы в парке львов "Тайган" Татьяна Олексагина.

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Видео опубликовали на Youtube-канале парка. На нем видно, как лев решил залезть в кабину к водителю. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее.

Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны. Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить,
– подписала видео Татьяна Олексагина.

Забравшись в электромобиль, лев начал облизывать туристов и тереться о них как кошка.

Смотрите видео, как лев залез в автомобиль к туристам

Напомним, в мае в Залищицком районе на территории мини-зоопарка одного из комплексов отдыха в Тернополе лев травмировал 14-летнего парня. По предварительным данным, подросток нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото с животным.

Теги: Новости Украины мир животных Курьезные новости Новости Крыма
Источник: 24 канал
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