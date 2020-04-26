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      В оккупированном Крыму незаконно удерживают почти 120 граждан Украины

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      В Крыму незаконно удерживают почти 120 граждан Украины
      В МЗС нагадали про четверті роковини заборони Меджлісу / Ілюстративне фото / 24 канал

      Почти 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, Россия незаконно удерживает или осудила по политическим мотивам в аннексированном Крыму. Оккупанты пытаются повлиять и на сознание детей крымских татар: их учат по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году.

      Об этом говорится в заявлении МИД Украины, что касается четвертой годовщины запрета Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного Крыма.

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      В течение последних полугода оккупационная администрация выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения закона "о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активисты крымскотатарского национального движения. В частности Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим активистам,
      – говорится в заявлении.

      В частности запрет Меджлиса называют очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации.

      Заметим, что Россия до сих пор не выполнила приказ суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и образования на украинском языке в Крыму.

      "Прошло 4 года от запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией. На сегодня в рамках продолжающихся репрессий против несогласных, около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам. Запретом Меджлиса Россия нарушила фундаментальные нормы права", – добавляют дипломаты.

      МИД в очередной раз обратилось к мировому сообществу и просит продолжить оказывать давление в отношении России и усилить против нее санкции.

      Что такое Меджлис?
      Законодательно-представительный орган, аналог парламента. Существует преимущественно в арабских и исламских странах.

      Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году. Его деятельность в Крыму россияне запретили 29 сентября 2016 года. В результате, Меджлис, как представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции и до сих пор.

      Внимание! Крымские татары регулярно подвергаются преследованиям со стороны оккупационных российских властей на полуострове. Подтверждением этому служат частые обыски в их квартирах, таинственные исчезновения и убийства представителей этой национальности в Крыму.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Оккупированные территории
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