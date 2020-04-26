В оккупированном Крыму незаконно удерживают почти 120 граждан Украины

Почти 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, Россия незаконно удерживает или осудила по политическим мотивам в аннексированном Крыму. Оккупанты пытаются повлиять и на сознание детей крымских татар: их учат по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, что касается четвертой годовщины запрета Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного Крыма.

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В течение последних полугода оккупационная администрация выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения закона "о митингах и собраниях" членам Меджлиса, активисты крымскотатарского национального движения. В частности Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим активистам,

– говорится в заявлении.

В частности запрет Меджлиса называют очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации.

Заметим, что Россия до сих пор не выполнила приказ суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и образования на украинском языке в Крыму.

"Прошло 4 года от запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией. На сегодня в рамках продолжающихся репрессий против несогласных, около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам. Запретом Меджлиса Россия нарушила фундаментальные нормы права", – добавляют дипломаты.

МИД в очередной раз обратилось к мировому сообществу и просит продолжить оказывать давление в отношении России и усилить против нее санкции.

Что такое Меджлис?

Законодательно-представительный орган, аналог парламента. Существует преимущественно в арабских и исламских странах.



Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году. Его деятельность в Крыму россияне запретили 29 сентября 2016 года. В результате, Меджлис, как представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции и до сих пор.

Внимание! Крымские татары регулярно подвергаются преследованиям со стороны оккупационных российских властей на полуострове. Подтверждением этому служат частые обыски в их квартирах, таинственные исчезновения и убийства представителей этой национальности в Крыму.