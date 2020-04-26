В окупованому Криму незаконно утримують майже 120 громадян України

Майже 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, Росія незаконно утримує або засудила з політичних мотивів в анексованому Криму. Окупанти намагаються вплинути і на свідомість дітей кримських татар: їх навчають за новими підручниками, в яких виправдовується сталінська масова депортація їхнього народу у 1944 році.

Про це мовиться у заяві МЗС України, що стосується четвертих роковин заборони Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого Криму.

Обурливо У Росії головний гарнізонний храм прикрасять мозаїками Сталіна, Путіна і всієї банди: фото

Протягом останніх пів року окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги та зібрання" членам Меджлісу, активістам кримськотатарського національного руху. Зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам,

– йдеться у заяві.

Зокрема заборону Меджлісу називають черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, проявом расової дискримінації.

Зауважимо, що Росія досі не виконала наказ суду ООН про відновлення діяльності Меджлісу та освіти українською мовою в Криму.

"Минуло 4 роки від заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу російською окупаційною адміністрацією. На сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів. Забороною Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права", – додають дипломати.

МЗС вкотре звернулося до світової спільноти та просить продовжити чинити тиск щодо Росії і посилювати проти неї санкції.

Що таке Меджліс?Законодавчо-представницький орган, що є аналогом парламенту. Існує переважно в арабських та ісламських країнах.



Меджліс кримськотатарського народу був заснований у 1991 році. Його діяльність у Криму росіяни заборонили 29 вересня 2016 року. В результаті, Меджліс, як представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Увага! Кримські татари регулярно зазнають переслідувань з боку окупаційної російської влади на півострові. Підтвердженням цьому служать часті обшуки в їх помешканнях, таємничі зникнення та вбивства представників цієї національності у Криму.