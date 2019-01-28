В оккупированном Крыму облили краской памятник русским захватчикам: фото

В оккупированном Симферополе неизвестный облил красной краской монумент "зеленым человечкам". Полиция уже задержала мужчину, который это сделал.

По словам представителей оккупационных властей, он был в состоянии алкогольного опьянения, передает сайт "Новости Крыма".

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Мужчину обвинили в вандализме.



Монумент "зеленым человечкам" облили краской

Сотрудники муниципальной бюджетного учреждения "Город" в течение 30 минут после происшествия вернули памятнику первоначальный вид.

Монумент "зеленым человечкам" открыли чуть больше двух лет назад. Его разместили рядом со зданием крымского парламента, где в 2014 году проходили массовые акции протеста против вмешательства России в ситуацию на полуострове.