В окупованому Криму облили фарбою монумент російським загарбникам: фото

В окупованому Сімферополі невідомий облив червоною фарбою монумент "зеленим чоловічкам". Поліція вже затримала чоловіка, який це вчинив.

За словами представників окупаційної влади, він був у стані алкогольного сп'яніння, передає сайт "Новини Криму".

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Чоловіка обвинуватили у вандалізмі.



Монумент "зеленим чоловічкам" облили фарбою

Співробітники муніципальної бюджетної установи "Місто" протягом 30 хвилин після події повернули пам'ятнику первісний вигляд.

Монумент "зеленим чоловічкам" відкрили трохи більше двох років тому. Його розмістили поруч з будівлею кримського парламенту, де у 2014 році проходили масові акції протесту проти втручання Росії в ситуацію на півострові.