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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В оккупированном Крыму освободили из-под стражи общественного активиста Рамазанова

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Исмаил Рамазанов
Исмаил Рамазанов / ru.krymr.com

В аннексированном Крыму суд отпустил из-под стражи крымского татарина Исмаила Рамазанова. Следственный комитет России обвиняет крымского татарина в пропаганде экстремизма.

Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

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Исмаил Рамазанов находился в следственном изоляторе до утра субботы 14 июля. Суд отпустил политзаключенного под подписку о невыезде.

Смотрите видео встречи Рамазанова с родней и друзьями в Симферопольском районе, после его освобождения

 

Кто такой Исмаил Рамазанов? Это гражданский активист, которого обвиняют в "пропаганде экстремизма". Еще 23 января в поселке Новый Мир Симферопольского района российские силовики обыскали дом крымского татарина Рамазанова, а позже его задержали.

Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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