В окупованому Криму звільнили з-під варти громадського активіста Рамазанова

В анексованому Криму суд відпустив з-під утримання під вартою кримського татарина Ісмаїла Рамазанова. Слідчий комітет Росії звинувачує кримського татарина в пропаганді екстремізму.

Про це повідомляє правозахисна організація "Крымская солидарность" у Facebook.

Читайте також: В уряді вказали на тривожну динаміку через Росію в Криму: фото

Ісмаїл Рамазанов перебував у слідчому ізоляторі до ранку суботи 14 липня. Суд відпустив політв'язня під підписку про невиїзд.

Дивіться відео зустрічі Рамазанова з ріднею та друзями в Сімферопольському районі, після його звільнення

Хто такий Ісмаїл Рамазанов?Це громадянський активіст, якого звинувачують у "пропаганді екстремізму". Ще 23 січня в селищі Новий Світ Сімферопольського району російські силовики обшукали будинок кримського татарина Рамазанова, а пізніше його затримали.