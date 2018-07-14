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Телеканал новин 24 Новини Новини політики

В окупованому Криму звільнили з-під варти громадського активіста Рамазанова

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Ісмаїл Рамазанов
Ісмаїл Рамазанов / ru.krymr.com

В анексованому Криму суд відпустив з-під утримання під вартою кримського татарина Ісмаїла Рамазанова. Слідчий комітет Росії звинувачує кримського татарина в пропаганді екстремізму.

Про це повідомляє правозахисна організація "Крымская солидарность" у Facebook.

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Ісмаїл Рамазанов перебував у слідчому ізоляторі до ранку суботи 14 липня. Суд відпустив політв'язня під підписку про невиїзд.

Дивіться відео зустрічі Рамазанова з ріднею та друзями в Сімферопольському районі, після його звільнення

 

Хто такий Ісмаїл Рамазанов?Це громадянський активіст, якого звинувачують у "пропаганді екстремізму". Ще 23 січня в селищі Новий Світ Сімферопольського району російські силовики обшукали будинок кримського татарина Рамазанова, а пізніше його затримали.

Теги: Новини Криму Новини політики Українці в полоні РФ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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