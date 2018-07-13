В уряді вказали на тривожну динаміку через Росію в Криму: фото

У зв’язку з діями Росії у Криму на окупованому півострові значно почала зменшуватися кількість рослин.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

У міністерстві зазначили, що про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова свідчать дані космічної зйомки.

Читайте також: "Крим повільно перетворюється на пустелю": у мережі з'явилося сумне відео з півострова

Недбале ставлення окупантів може привести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах і екологічної катастрофи на півострові.

За даними дистанційного зондування, протягом двох років нормалізований відносний індекс в деяких частинах Криму знизився до найнижчої позначки 0,3.

Крим у 2016-му

Крим у 2018-му