В уряді вказали на тривожну динаміку через Росію в Криму: фото
У зв’язку з діями Росії у Криму на окупованому півострові значно почала зменшуватися кількість рослин.
Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
У міністерстві зазначили, що про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова свідчать дані космічної зйомки.
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Недбале ставлення окупантів може привести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах і екологічної катастрофи на півострові.
За даними дистанційного зондування, протягом двох років нормалізований відносний індекс в деяких частинах Криму знизився до найнижчої позначки 0,3.
Крим у 2016-му
Крим у 2018-му