В правительстве указали на тревожную динамику из-за России в Крыму: фото

В связи с действиями России в Крыму на оккупированном полуострове значительно стала уменьшаться количество растений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В министерстве отметили, что о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова свидетельствуют данные космической съемки.

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Небрежное отношение оккупантов может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове.

По данным дистанционного зондирования, в течение двух лет нормализованный относительный индекс в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки 0,3.

Крым в 2016 году

Крым в 2018 году