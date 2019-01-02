18:05
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Если Порошенко споет Путину. (Анти)логика Анны Герман
      Вєсті.UA
      16:01, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В оккупированном Крыму палками избили активиста: детали инцидента

      129 Читати новину українською
      Риза Асанов
      Риза Асанов / Фото из соцсетей

      В аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Риза Асанова. Мужчина как раз снимал сюжет о новой автомагистрали. От полученных ударов он потерял сознание.

      Об этом сам активист написал на своей Facebook-странице.

      Читайте также: В Запорожье избили и подстрелили лидера "АвтоЕвроСилы": фото 18+

      Известно, что инцидент случился утром 2 января вблизи окружной Белогорска, где Асанов снимал сюжет об автомагистраль "Таврия".

      Я почувствовал резкую боль в районе правого плеча. Заметил черный длинный предмет, похожий на палку. Затем почувствовал резкую боль в затылке. После этого потерял сознание. Придя в себя, оказалось, что лежу уже возле своей машины,
      – отметил он.

      Асанов добавил, что когда он очнулся, то услышал мужской голос, который сказал ему, что это было "последнее предупреждение". Потом второй голос пригрозил, что в следующий раз активист "сдохнет".

      "Акцент был явно с материка РФ. Придя в себя, я попытался сесть за руль и доехать до районной больницы. Там я находился до 11:00. Как оказалось, – ушибы и сотрясение мозга", – пояснил активист.

      Он также сообщил о вероятном преследовании. В больнице и впоследствии в отделении полиции он заприметил подозрительного мужчину.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как правильно ухаживать за ребенком: от сна и еды до изучения языков
      сегодня , 18:02 Как правильно ухаживать за ребенком: от сна и еды до изучения языков
      Яніна Ткачук
      Перевіряйте інформацію і спіть спокійно
      сегодня , 17:00 Перевіряйте інформацію і спіть спокійно
      Артем Овдієнко 294
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сегодня , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 6451
      Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика
      сегодня , 14:30 Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика
      89
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сегодня , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 5151
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 11 декабря: евро резко подешевел
       11 декабря 2017 , 08:30
      В Украине снова, как после Второй мировой, появились "дети войны"
       10 сентября 2018 , 10:00
      Стало известно, сколько Динамо заплатило за переход украинского форварда – впечатляющие цифры
       13 августа 2018 , 09:28
      Три богатыря: Зинченко встретился с Усиком и Ломаченко в Манчестере – фото дня
       24 сентября 2018 , 18:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук