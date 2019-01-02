В оккупированном Крыму палками избили активиста: детали инцидента

В аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Риза Асанова. Мужчина как раз снимал сюжет о новой автомагистрали. От полученных ударов он потерял сознание.

Об этом сам активист написал на своей Facebook-странице.

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Известно, что инцидент случился утром 2 января вблизи окружной Белогорска, где Асанов снимал сюжет об автомагистраль "Таврия".

Я почувствовал резкую боль в районе правого плеча. Заметил черный длинный предмет, похожий на палку. Затем почувствовал резкую боль в затылке. После этого потерял сознание. Придя в себя, оказалось, что лежу уже возле своей машины,

– отметил он.

Асанов добавил, что когда он очнулся, то услышал мужской голос, который сказал ему, что это было "последнее предупреждение". Потом второй голос пригрозил, что в следующий раз активист "сдохнет".

"Акцент был явно с материка РФ. Придя в себя, я попытался сесть за руль и доехать до районной больницы. Там я находился до 11:00. Как оказалось, – ушибы и сотрясение мозга", – пояснил активист.

Он также сообщил о вероятном преследовании. В больнице и впоследствии в отделении полиции он заприметил подозрительного мужчину.