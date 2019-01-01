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      В Запорожье избили и подстрелили лидера "АвтоЕвроСилы": фото 18+

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      В Запорожье напали на лидера "АвтоЕвроСилы" Владислава Погорелова
      В Запорожье напали на лидера "АвтоЕвроСилы" Владислава Погорелова / Facebook-страница Владислава Погорелова

      В понедельник, 31 декабря, в Запорожье сильно избили лидера общественной организации "АвтоЕвроСила" Владислава Погорелова. Пострадавший утверждает, что его начал бить неизвестный после того, как Погорелов сделал ему замечание, чтобы тот не бросал пиротехнику под авто.

      Об этом активист сообщил в своем Facebook.

      "Простреленная нога и множественные травмы за замечание не бросать приводы под авто", – написал лидер "АвтоЕвроСилы".

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      Пресс-секретарь полиции Запорожья Екатерина Людвик сообщила, что пострадавшего мужчину 1988 года рождения доставили в больницу.

      Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье,
      – отметила Людвик.

      Правоохранители выяснили личность нападавшего. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Его задержали и обвиняют в хулиганстве.

      Что такое "АвтоЕвроСила"?Всеукраинская общественная организация, созданная и зарегистрированная в сентябре 2016 года, которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейских номерах и пытается повлиять на принятие Верховной Радой Украины законодательства, которое бы позволяло растаможивать автомобили, ввезенные из-за границы по таким ставкам, как в европейских странах.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Авто Полиция столкновения Новости Запорожья Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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