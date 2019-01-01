У Запоріжжі побили і підстрелили лідера "АвтоЄвроСили": фото 18+

У понеділок, 31 грудня, у Запоріжжі сильно побили лідера громадської організації "АвтоЄвроСила" Владислава Погорєлова. Постраждалий стверджує, що його почав бити невідомий після того, як Погорєлов зробив йому зауваження, щоб той не кидав піротехніку під авто.

Про це активіст повідомив у своєму Facebook.

"Прострелена нога і множинні травми за зауваження не кидати приводи під авто", – написав лідер "АвтоЄвроСили".

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Речниця поліції Запоріжжя Катерина Людвік повідомила, що потерпілого чоловіка 1988 року народження доставили в лікарню.

Зловмисник втік з місця події на автомобілі Lanos. Вжитими заходами автомобіль знайшли у дворі на вулиці Стешенка в Запоріжжі,

– зазначила Людвік.

Правоохоронці з’ясували особу нападника. Ним виявився чоловік 1988 року народження. Його затримали і звинувачують у хуліганстві.

Що таке "АвтоЄвроСила"? Всеукраїнська громадська організація, створена та зареєстрована у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на схвалення Верховною Радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі, завезені з-за кордону за такими ставками, як у європейських країнах.