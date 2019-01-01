18:59
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Запоріжжі побили і підстрелили лідера "АвтоЄвроСили": фото 18+

      3555 Читать новость на русском
      У Запоріжжі напали на лідера "АвтоЄвроСили" Владислава Погорєлова
      У Запоріжжі напали на лідера "АвтоЄвроСили" Владислава Погорєлова / Facebook-сторінка Владислава Погорєлова

      У понеділок, 31 грудня, у Запоріжжі сильно побили лідера громадської організації "АвтоЄвроСила" Владислава Погорєлова. Постраждалий стверджує, що його почав бити невідомий після того, як Погорєлов зробив йому зауваження, щоб той не кидав піротехніку під авто.

      Про це активіст повідомив у своєму Facebook.

      "Прострелена нога і множинні травми за зауваження не кидати приводи під авто", – написав лідер "АвтоЄвроСили".

      Читайте також: Нардеп Мосійчук у прямому ефірі влаштував бійку з політологом: відео

      Речниця поліції Запоріжжя Катерина Людвік повідомила, що потерпілого чоловіка 1988 року народження доставили в лікарню.

      Зловмисник втік з місця події на автомобілі Lanos. Вжитими заходами автомобіль знайшли у дворі на вулиці Стешенка в Запоріжжі,
      – зазначила Людвік.

      Правоохоронці з’ясували особу нападника. Ним виявився чоловік 1988 року народження. Його затримали і звинувачують у хуліганстві.

      Що таке "АвтоЄвроСила"? Всеукраїнська громадська організація, створена та зареєстрована у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на схвалення Верховною Радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі, завезені з-за кордону за такими ставками, як у європейських країнах.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Авто на єврономерах Новини Запоріжжя Сутички Поліція Авто
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 1836
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 665
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      сьогодні , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 5222
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 13:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 1163
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Цифра дня: скільки українці переплачують за вітчизняні автомобілі
       26 квітня 2016 , 08:12
      Стало відомо, коли добудують Кільцеву дорогу в Києві
       31 липня 2018 , 16:20
      Українець вийде у стартовому складі на матч Кубка Іспанії
       4 грудня 2018 , 12:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук