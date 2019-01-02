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      В окупованому Криму палицями побили активіста: деталі інциденту

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      Різа Асанов
      Різа Асанов / Фото з соцмереж

      В анексованому Росією Криму невідомі побили кримськотатарського активіста Різу Асанова. Чоловік саме знімав сюжет про нову автомагістраль. Від отриманих ударів він втратив свідомість.

      Про це сам активіст написав на своїй Facebook-сторінці.

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      Відомо, що інцидент трапився вранці 2 січня поблизу окружної Білогорська, де Асанов знімав сюжет про автомагістраль "Таврія".

      Я відчув різкий біль в районі правого плеча. Помітив чорний довгий предмет, схожий на палицю. Потім відчув різкий біль у потилиці. Після цього втратив свідомість. Прийшовши до тями, виявилося, що лежу вже біля своєї машини,
      – зазначив він.

      Асанов додав, що коли він отямився, то почув чоловічий голос, який сказав йому, що це було "останнє попередження". Згодом другий голос пригрозив, що в наступний раз активіст "здохне".

      "Акцент був явно з материка РФ. Прийшовши до тями, я спробував сісти за кермо і доїхати до районної лікарні. Там я перебував до 11:00. Як виявилося, – забої і струс мозку", – пояснив активіст.

      Він також повідомив про ймовірне переслідування. У лікарні та згодом у відділенні поліції він запримітив підозрілого чоловіка.

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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