В оккупированном Крыму паром треснул пополам: фото

В субботу, 7 июля, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломился пополам.

Об этом сообщает BSNews.

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Фото сломанной лодки в соцсетях обнародовали местные жители. Люди заметили, что у лодки треснула корма. Кроме того одна из частей подтоплена ниже ватерлинии.

Паром "Анненков" принадлежит компании "АнРуссТранс", в результате чего возникла опасность загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.



Паром треснул пополам

По информации издания, суда компаний были многократно замечены за перевозкой на территорию аннексированного Крыма военной техники оккупантов. Более того, информацию о ситуации с паромом подтвердил и так называемый "гендиректор" компании "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Железнодорожная переправа прекратила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома "Анненков" в порту Крыма на коммерческом причале произошел надлом корпуса судна ниже ватерлинии", – отметил Волков.

Сломанный паром