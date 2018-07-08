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В окупованому Криму пором тріснув навпіл: фото

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В окупованому Криму пором тріснув навпіл
В окупованому Криму пором тріснув навпіл / www.obozrevatel.com

У суботу, 7 липня, в анексованому Криму на керченській поромній переправі залізничний пором розламався навпіл.

Про це повідомляє BSNews.

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Фото зламаного човна у соцмережах оприлюднили місцеві мешканці. Люди помітили, що у човна тріснула корма. Крім того, одну з частин підтоплено нижче ватерлінії.

Пором "Анненков" належить компанії "АнРуссТранс", в результаті чого виникла небезпека забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами.

пором тріснув
Пором тріснув навпіл

За інформацією видання, судна компаній були багаторазово помічені за перевезення на територію анексованого Криму військової техніки окупантів. Ба більше, інформацію про ситуацію з поромом підтвердив і так званий "гендиректор" компанії "Кримські морські порти" Олексій Волков.

"Залізнична переправа припинила роботу. Під час вивантаження вагонів з залізничного порому "Анненков" в порту Крим на комерційному причалі стався надлом корпусу судна нижче ватерлінії", – зазначив Волков.

тріснув навпіл
Зламаний пором

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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