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      В оккупированном Крыму полицейские жестоко избили подростка: фото

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      Сервер Расильчак / "Крым.Реалии"

      Зверства оккупантов на аннексированном полуострове продолжают набирать обороты. Так, в Саках сотрудники МВД РФ избили 17-летнего крымского татарина Сервера Расильчака. Парня обвинили в краже, долго держали в отделении, били и применяли электрошокер.

      О ситуации не молчит ни подросток, ни его мама, которая написала письмо в проект "Крым. Реалии". В нем она подтвердила факт избиения ее несовершеннолетнего сына, сам парень рассказал историю, которая приключилась с ним.

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      Инцидент произошел в ночь с 28 января. Сервер вместе с отцом, другом и его девушкой поехали в Симферополь. За рулем был владелец авто – друг парня. Во время поездки люди остановились на заправке, чтобы купить воды. Впрочем, там их остановили инспекторы, которые были в гражданской одежде.

      Причину задержания никто не объяснял, людей рассадили в служебные автомобили и повезли в отделение полиции.

      Перед тем, как посадить меня в машину, один из сотрудников полиции берет меня за голову и с колена ударяет мне в пах. Ощущения были, конечно, не очень приятные,
      – рассказал Расильчак.

      По словам парня, его долго держали в кабинете на четвертом этаже межмуниципального отдела МВД России "Сакский". Вместе с ним там находились трое "правоохранителей". Полицейского, который ударил Сервера, зовут Александр Васильевич, еще один – Николай, имя третьего во время "допроса" не называлось.


      Следы от наручников на запястьях/ фото "Крым. Реалии"

      "Мне этот Коля начал рассказывать, что здесь было много таких как ты, которые не понимали, что происходит. А я действительно в шоке и вообще не могу понять, в чем нас обвиняют и что предъявляют. На все мои вопросы первые несколько часов мне предлагали "подумать", – рассказал подросток.

      Далее у него спросили, как он хочет, чтобы с ним разговаривали как с человеком или как с животным. На это юноша ответил: "Как с человеком". Ему снова приказали: "Тогда рассказывай!".

      Парень не понимал, что должен рассказывать и за молчание получил удар электрошокером.


      Следы от электрошокера на теле парня/ фото "Крым. Реалии"

      "Коля прижал мою голову к полу, Александр Васильевич начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня брюки, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии, чтобы я этот звук слышал. В половые органы не били, просто запугивали", – рассказал Сервер.

      Он добавил, что всего через несколько часов российские полицейские пояснили, что подозревают его, а также отца, друга и его девушку в краже денег на автомойке. Туда, по словам парня, они даже не заезжали.

      Напоследок парня ударили в челюсть и отобрали деньги – 1970 рублей.

      Внимание! Серверу 17 лет, он учится в 11 классе и в кабинете отделения полиции был один: без отца или психолога, который должен быть в случае задержания несовершеннолетнего. По словам Сервера, все сотрудники полиции были одеты в гражданскую одежду, не показывали документов.

      На следующий день Сервер Расильчак поехал снимать побои и написал заявление в отделение полиции Раздольненского района. Преподаватели и одноклассники в его школе знают о том, что произошло.

      Я не боюсь и не стесняюсь говорить об этом вслух. Я хочу, чтобы те сотрудники, которые били меня в этом кабинете, были наказаны по закону. Потому что сегодня они избили меня, а завтра побьют еще одного человека,
      – говорит он.

      Кстати, парень узнал на фото людей, которые подвергали его пыткам. Слева направо: "Коля", по центру – сотрудник, имя которого парень не знает и "Александр Васильевич" в белой рубашке.


      Сервер узнал 3 людей на фото работников Сакского отделения полиции/ "Крым.Реалии"

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Дети и несовершеннолетние Крымские татары Полиция Новости Крыма Аннексия Крыма
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