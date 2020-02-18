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      В окупованому Криму поліцейські жорстоко побили підлітка: фото

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      Сервер Расильчак / "Крим.Реалії"

      Звірства окупантів на анексованому півострові продовжують набирати обертів. Так, у Саках працівники МВС РФ побили 17-річного кримського татарина Сервера Расильчака. Хлопця звинуватили у крадіжці, довго тримали у відділенні, били та застосовували електрошокер.

      Про ситуацію не мовчить ані підліток, ані його мама, яка написала лист у проєкт "Крим. Реалії". У ньому вона підтвердила факт побиття її неповнолітнього сина, сам хлопець розповів історію, що трапилась із ним.

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      Інцидент стався у ніч з 28 січня. Сервер разом із батьком, другом та його дівчиною поїхали до Сімферополя. За кермом був власник авто – друг хлопця. Під час поїздки люди зупинилися на заправці, аби купити води. Втім, там їх зупинили інспектори, які були у цивільному одязі.

      Причину затримання ніхто не пояснював, людей розсадили в службові автомобілі та повезли до відділення поліції.

      Перед тим, як посадити мене в машину, один зі співробітників поліції бере мене за голову та з коліна вдаряє мені в пах. Відчуття були, звичайно, не дуже приємні,
      – розповів Расильчак.

      За словами хлопця, його довго тримали у кабінеті на четвертому поверсі міжмуніципального відділу МВС Росії "Сакський". Разом із ним там перебували троє "правоохоронців". Поліцейського, який вдарив Сервера, звати Олександр Васильович, ще одного – Микола, ім’я третього під час "допиту" не називалося.


      Сліди від наручників на зап'ястях/ фото "Крим. Реалії"

      "Мені цей Коля почав розповідати, що тут було багато таких як ти, які не розуміли, що відбувається. А я дійсно шокований і взагалі не можу зрозуміти, у чому нас звинувачують і що висувають. На всі мої запитання перші кілька годин мені пропонували "подумати", – розповів підліток.

      Далі у нього запитали, як він хоче, щоби з ним розмовляли – як з людиною чи як з твариною. На це юнак відповів: "Як з людиною". Йому знову наказали: "Тоді розповідай!".

      Хлопець не розумів, що має розповідати і за мовчанку отримав удар електрошокером.


      Сліди від електрошокера на тілі хлопця/ фото "Крим. Реалії"

      "Коля притиснув мою голову до підлоги, Олександр Васильович почав тягнути вгору руки в наручниках, зняли з мене штани, труси і просто включили електрошокер на відстані, щоб я звук цей чув. У статеві органи не били, просто залякували", – розповів Сервер.

      Він додав, що лише через кілька годин російські поліцейські пояснили, що підозрюють його, а також батька, друга і його дівчину у крадіжці грошей на автомийці. Туди, за словами хлопця, вони навіть не заїжджали.

      Наостанок хлопця вдарили у щелепу та відібрали гроші – 1970 рублів.

      Увага! Серверу 17 років, він навчається в 11 класі й у кабінеті відділення поліції був один: без батька або психолога, який має бути в разі затримання неповнолітнього. За словами Сервера, всі співробітники поліції були одягнені в цивільний одяг, не показували документів.

      Наступного дня Сервер Расильчак поїхав знімати побої і написав заяву у відділення поліції Роздольненського району. Викладачі та однокласники в його школі знають про те, що сталося.

      Я не боюся і не соромлюся говорити про це вголос. Я хочу, щоб ті співробітники, які били мене в цьому кабінеті, були покарані за законом. Тому що сьогодні вони побили мене, а завтра поб'ють ще одну людину,
      – каже він.

      До речі, хлопець упізнав на фото людей, які піддавали його тортурам. Зліва направо: "Коля", по центру – співробітник, ім'я якого хлопець не знає та "Олександр Васильович" у білій сорочці.


      Сервер впізнав 3 людей на фото працівників Сакського відділення поліції/ "Крим.Реалії"

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Діти і неповнолітні Кримські татари Україна – Росія Новини Росії Поліція Новини Криму Анексія Криму Новини України
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