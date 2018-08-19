В оккупированном Крыму российские военные проводят учения

На полигонах оккупированного Крыма подразделения связи Черноморского флота России начали обучение. Подразделения будут находиться на полигонах до середины сентября.

Как сообщили 19 августа "Радио Свободе" в пресс-службе флота, 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения размещены на полигонах "Ангарский" и "Старый Крым".

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Отмечается, что военные отрабатывают задачи "по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота".



В ведомстве уточнили, что на этапе передвижения было проведено обучение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.