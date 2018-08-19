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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В оккупированном Крыму российские военные проводят учения

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В оккупированном Крыму российские военные проводят учения
В оккупированном Крыму российские военные проводят учения / Иллюстративное фото

На полигонах оккупированного Крыма подразделения связи Черноморского флота России начали обучение. Подразделения будут находиться на полигонах до середины сентября.

Как сообщили 19 августа "Радио Свободе" в пресс-службе флота, 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения размещены на полигонах "Ангарский" и "Старый Крым".

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Отмечается, что военные отрабатывают задачи "по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота".

В ведомстве уточнили, что на этапе передвижения было проведено обучение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.

Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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