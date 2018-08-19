В окупованому Криму російські військові проводять навчання

На полігонах окупованого Криму підрозділи зв'язку Чорноморського флоту Росії почали навчання. Підрозділи перебуватимуть на полігонах до середини вересня.

Як повідомили 19 серпня "Радіо Свободі" в прес-службі флоту, 300 військовослужбовців і близько 60 одиниць озброєння розміщені на полігонах "Ангарський" і "Старий Крим".

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Зазначається, що військові відпрацьовують завдання "із розгортання польової опорної мережі зв'язку флоту з метою забезпечення стійкого безперервного управління об'єднаннями і військовими частинами флоту".

У відомстві уточнили, що на етапі пересування було проведено навчання з відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи умовного противника на рухому колону, а також умовний ремонт автомобільної та спецтехніки.