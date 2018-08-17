16:18
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Украинское издательство выпустило книгу с "российским" Крымом: скандальные подробности

264 Читати новину українською
Иллюстрация украинской книжки с "российским Крымом"
Иллюстрация украинской книжки с "российским Крымом" / Фото из соцсетей

Украинское издательство "Ранок" выпустило в продажу книгу, в которой Крым изображен в составе РФ. В издательстве пояснили "российский Крым" ошибкой дизайнера.

Фото украинской книги "Растительный мир", в которой Крым почему-то стал российским, опубликовал в Facebook Сергей Громенко.

Читайте также: Сезон закончился, не начавшись: красноречивые фото с пустых пляжей Алушты

Издательство "Ранок" зашкварилось – нарисовало Крым российским. Казалось бы, – полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться – и абзац стал вообще бездонным,
– написал он в соцсети.

В свое оправдание представительница издательства придумала довольно странное объяснение.

"Замечу, что автор иллюстраций обозначил части мира, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина – к Европе", – написала администратор Facebook-сообщества издательства Марина Довганова.

Сеть возмутил факт того, что в издательстве Крым изобразили российским. Также пользователей соцсетей рассмешило невежество представительницы издательства "Ранок".

В издательстве в комментарии ТСН рассказали, что за ошибку с Крымом книгу уже собираются снимать с продажи.

"Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", – отметили в "Ранке".

 

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Книги Новости Крыма Скандал
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сегодня, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня, 13:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
13278
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Польская группа записала польскую версию "Брат брата" в поддержку Майдана (Видео)
 29 января 2014 , 02:35 1
Катастрофа вертолета в Кременчуге: опубликованы имена погибших
 26 января , 14:13
Молодая любовница Марадоны провально дебютировала в чемпионате Аргентины
 15 апреля 2017 , 09:39
Фанаты посетили последнюю тренировку Тотти в Роме и подготовили 100-метровый баннер
 28 мая 2017 , 10:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук