Украинское издательство выпустило книгу с "российским" Крымом: скандальные подробности

Украинское издательство "Ранок" выпустило в продажу книгу, в которой Крым изображен в составе РФ. В издательстве пояснили "российский Крым" ошибкой дизайнера.

Фото украинской книги "Растительный мир", в которой Крым почему-то стал российским, опубликовал в Facebook Сергей Громенко.

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Издательство "Ранок" зашкварилось – нарисовало Крым российским. Казалось бы, – полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться – и абзац стал вообще бездонным,

– написал он в соцсети.

В свое оправдание представительница издательства придумала довольно странное объяснение.

"Замечу, что автор иллюстраций обозначил части мира, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина – к Европе", – написала администратор Facebook-сообщества издательства Марина Довганова.

Сеть возмутил факт того, что в издательстве Крым изобразили российским. Также пользователей соцсетей рассмешило невежество представительницы издательства "Ранок".

В издательстве в комментарии ТСН рассказали, что за ошибку с Крымом книгу уже собираются снимать с продажи.

"Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", – отметили в "Ранке".