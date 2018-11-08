В оккупированном Крыму силовики задержали кримотатарську семью

В оккупированном Россией Крыму в поселке Азовское Джанкойского района в доме семьи крымских татар прошел обыск, силовики задержали семейную пару.

Об этом сообщают журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

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"В поселке Азовское Джанкойского района в доме Халила Аблямитова прошел обыск, который начался примерно в 7 утра и уже закончился", – отметил он.

По словам журналиста, в обыске участвовало около двух десятков силовиков на трех машинах, осмотрели все помещения в доме, а также сооружения во дворе.

В доме находилось пять человек, вместе с ребенком. Дважды в дом вызвали "скорую помощь", – хозяину, который страдает астмой, становилось плохо.

По словам дочери хозяина дома Лили Аблямитовой, которую не пустили внутрь, обыск проведен аккуратно, ничего не разбросано. Ее брата Аблялими Аблямитова и его жену Айджан после обыска посадили в разные машины, которые разъехались – одна в сторону Симферополя, другая – в Джанкой.

Журналист добавил, что в результате обоих задержанных увезли в Симферополь в здание ФСБ.