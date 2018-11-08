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      В окупованому Криму силовики затримали кримськотатарську сім'ю

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      Обшуки в окупованому Криму
      Обшуки в окупованому Криму / Кримська солідарність

      В окупованому Росією Криму в селищі Азовське Джанкойського району в будинку родини кримських татар пройшов обшук, силовики затримали сімейну пару.

      Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

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      "У селищі Азовське Джанкойського району в будинку Халіла Аблямітова пройшов обшук, який почався приблизно в 7 ранку і вже закінчився", – зазначив він.

      За словами журналіста, в обшуку брали участь близько двох десятків силовиків на трьох машинах, оглянули всі приміщення в будинку, а також споруди у дворі.

      У будинку знаходилося п'ять осіб, разом з дитиною. Двічі до будинку викликали "швидку допомогу", - господареві, який страждає на астму, ставало погано.

      За словами дочки господаря будинку Лілі Аблямітової, яку не пустили всередину, обшук проведено акуратно, нічого не розкидано. Її брата Аблялімі Аблямітова і його дружину Айджан після обшуку посадили в різні машини, які роз'їхалися – одна в бік Сімферополя, інша – в Джанкой.

      Журналіст додав, що в результаті обох затриманих відвезли до Сімферополя у будівлю ФСБ.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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