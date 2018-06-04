В оккупированном Крыму сравняли с землей недостроенную мечеть

В Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма разрушили недостроенную мечеть Ар-Рахман. На месте разрушенной святыни хотят построить новый микрорайон.

Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

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По информации активистов "поляны протеста Стрелецка", в первых числах июня 2018 года в Симферопольском районе представители фирмы "Акура" разрушили спецтехникой помещение недостроенной мечети Ар-Рахман. Активисты сообщают, что мечеть возводили на деньги общины.

Адвокат Маммет Мамбетов заявил, что "Акура" не предоставила общине микрорайона решение суда о сносе постройки.

В "Крымской правозащитной группе" напоминают, что на месте "поляны протеста Стрелецка", где в частных домах проживают люди, собираются строить новый район на 9000 человек под названием "Крымская роза".

Отмечается, что ранее один из активистов "поляны протеста" Фазыла Ибраимова задержали 15 февраля 2018 года в Симферополе и возбудили против него два уголовных дела. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя.