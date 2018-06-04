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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

В окупованому Криму зрівняли із землею недобудовану мечеть

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В окупованому Криму зруйнували недобудовану мечеть
В окупованому Криму зруйнували недобудовану мечеть / скрін із відео

У Сімферопольському районі окупованого Росією Криму зруйнували недобудовану мечеть Ар-Рахман. На місці зруйнованої святині хочуть побудувати новий мікрорайон.

Про це повідомила "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією активістів "поляни протесту Стрілецька", в перших числах червня 2018 року в Сімферопольському районі представники фірми "Акура" зруйнували спецтехнікою приміщення недобудованої мечеті Ар-Рахман. Активісти повідомляють, що мечеть зводили на гроші громади.

Адвокат Маммет Мамбетов заявив, що "Акура" не надала громаді мікрорайону рішення суду щодо знесення споруди.

У "Кримській правозахисній групі" нагадують, що на місці "поляни протесту Стрілецька", де у приватних будинках проживають люди, збираються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою "Кримська роза".

Зазначається, що раніше одного із активістів "поляни протесту" Фазила Ібраїмова затримали 15 лютого 2018 року в Сімферополі та порушили проти нього дві кримінальні справи. Наразі він утримується в СІЗО Сімферополя.

 

 

Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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