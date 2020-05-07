В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет: детали

Вблизи Джанкоя, что на севере оккупированного Крыма совершил жесткую посадку военный вертолет России. Во время падения само судно едва не развалилось, а три человека, которые на нем летели, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Речь идет о транспортно-военном самолете Ми-35, пишет Российский Интерфакс.

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Как уточняется, полет был согласован и осуществлялся в плановом режиме. Что могло стать причиной падения самолета, пока неизвестно.

Издание "ТАСС" также пишет, что вертолет совершил жесткую посадку на территории аэродрома оккупационного российского полка вблизи Джанкоя. Инцидент якобы произошел во время плановых мероприятий на территории аэродрома.

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