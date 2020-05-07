17:53
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт: деталі

      - Читать новость на русском
      У Криму впав російський вертоліт Мі-35
      У Криму впав російський вертоліт Мі-35 / ru.wikipedia.org

      Поблизу Джанкоя, що на півночі окупованого Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Росії. Під час падіння саме судно ледь не розвалилося, а троє людей, які на ньому летіли, госпіталізовані у важкому стані.

      Мовиться про транспортно-військовий літак Мі-35, пише російський Інтерфакс.

      До слова Падіння гелікоптера НАТО в Іонічному морі: пошуки припинили, екіпаж оголосили мертвим

      Як уточнюється, політ був узгоджений та здійснювався у плановому режимі. Що могло стати причиною падіння літака, наразі невідомо.

      Видання "ТАСС" також пише, що вертоліт здійснив тверду посадку на території аеродрому окупаційного російського полку поблизу Джанкоя. Інцидент буцімто трапився під час планових заходів на території аеродрому.

      Також відомо, що вертоліт здійснював свій політ без боєкомплекту. Тож на землі практично немає видимих ушкоджень.

      Місто Джанкой в АР Крим: карта

      Що відомо про вертоліт Мі-35?Мі-35 – російський транспортно-військовий вертоліт. Їх виготовляють у Ростові-на-Дону, і саме вертольоти такого зразка допомагали Росії перекидувати війська у Крим на початку 2014 року.

      Вартість одного такого перевищує 35 мільйонів доларів, а використовують їх Росія, Казахстан, Узбекистан, Ірак, Бразилія, Малі, Нігерія, Венесуела та Азербайджан.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Аварії та ДТП авіація Новини Криму Новини Росії Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      “Покращення” від МОЗ: чи можуть згорнути медреформу
      сьогодні , 17:40 “Покращення” від МОЗ: чи можуть згорнути медреформу
      Світлана Попова
      Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
      сьогодні , 16:30 Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
      Юрій Семенюк
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года