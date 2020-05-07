В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт: деталі

Поблизу Джанкоя, що на півночі окупованого Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Росії. Під час падіння саме судно ледь не розвалилося, а троє людей, які на ньому летіли, госпіталізовані у важкому стані.

Мовиться про транспортно-військовий літак Мі-35, пише російський Інтерфакс.

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Як уточнюється, політ був узгоджений та здійснювався у плановому режимі. Що могло стати причиною падіння літака, наразі невідомо.

Видання "ТАСС" також пише, що вертоліт здійснив тверду посадку на території аеродрому окупаційного російського полку поблизу Джанкоя. Інцидент буцімто трапився під час планових заходів на території аеродрому.

Також відомо, що вертоліт здійснював свій політ без боєкомплекту. Тож на землі практично немає видимих ушкоджень.

Місто Джанкой в АР Крим: карта

Що відомо про вертоліт Мі-35?Мі-35 – російський транспортно-військовий вертоліт. Їх виготовляють у Ростові-на-Дону, і саме вертольоти такого зразка допомагали Росії перекидувати війська у Крим на початку 2014 року.



Вартість одного такого перевищує 35 мільйонів доларів, а використовують їх Росія, Казахстан, Узбекистан, Ірак, Бразилія, Малі, Нігерія, Венесуела та Азербайджан.