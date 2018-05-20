В оккупированном Крыму ушла из жизни ветеран крымскотатарского движения

В городе Белогорске, что в оккупированном Крыму, в возрасте 90 лет умерла ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

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Как рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, Нурие Биязова была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда крымские татары вернулись в Крым.

"В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения", – вспоминает правозащитник.

В начале 2018-го вышла автобиографическая книга "Отражение" о депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

Слова соболезнования по поводу смерти Биязовой на своей странице в Facebook высказал Президент Украины Петр Порошенко.

Кто такая Нурие Биязова? Она родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года вместе с семьей была депортирована в Узбекистан. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.