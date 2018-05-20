У окупованому Криму пішла з життя ветеран кримськотатарського руху

У місті Білогірську, що в окупованому Криму, у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

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Як розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, Нуріє Біязова була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли кримські татари повернулись до Криму.

"В її будинку у Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху", – згадує правозахисник.

На початку 2018-го вийшла друком автобіографічна книга "Відображення" про депортацію кримськотатарського народу у 1944 році.

Слова співчуття з приводу смерті Біязової на своїй сторінці у Facebook висловив Президент України Петро Порошенко.

Хто така Нуріє Біязова? Вона народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року разом з родиною була депортована в Узбекистан. У 1989 році повернулася в Крим, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.