18:45
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
18°C 13°C
  • понеділок
    19°C 9°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У окупованому Криму пішла з життя ветеран кримськотатарського руху

120 Читать новость на русском
Померла ветеран кримськотатарського руху Нуріє Біязова
Померла ветеран кримськотатарського руху Нуріє Біязова / Фото із соцмереж

У місті Білогірську, що в окупованому Криму, у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Читайте також: У США помер відомий журналіст і письменник Том Вулф

Як розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, Нуріє Біязова була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли кримські татари повернулись до Криму.

"В її будинку у Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху", – згадує правозахисник.

На початку 2018-го вийшла друком автобіографічна книга "Відображення" про депортацію кримськотатарського народу у 1944 році.

Слова співчуття з приводу смерті Біязової на своїй сторінці у Facebook висловив Президент України Петро Порошенко.

Хто така Нуріє Біязова? Вона народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року разом з родиною була депортована в Узбекистан. У 1989 році повернулася в Крим, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук