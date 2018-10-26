В оккупированном Крыму выпал первый снег: впечатляющие фото

В горах оккупированного Россией Крыма выпал первый снег. Так, снегом покрыта одна из самых живописных вершин Крыма – гора Ай-Петри.

Об этом информируют "Крым. Реалии".

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В ночь на 26 октября температура воздуха составляла от 2 до +8, в горах температура опустилась до -2 градусов,

– сообщили в Гидрометцентре.

В соцсетях опубликовали фотографии первого крымского снега.

26.10.18...7:10

Чуть распогодилось и ...с первым Крымским снегом всех нас pic.twitter.com/9OGoZXAVEC — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Люди в сети утверждают, что снег выпал не только в горах. Ночью он падал даже на побережье Ялты.



Снег выпал также на побережье Ялты