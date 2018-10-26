В окупованому Криму випав перший сніг: вражаючі фото

У горах окупованого Росією Криму випав перший сніг. Так, снігом вкрита одна з наймальовничіших вершин Криму – гора Ай-Петрі.

Про це інформують "Крим. Реалії".

Читайте також: Карпати замело: рятувальники застерігають туристів від гірських прогулянок

У ніч на 26 жовтня температура повітря становила від +2 до +8, в горах температура опустилася до -2 градусів,

– повідомили у Гідрометцентрі.

У соцмережах опублікували світлини першого кримського снігу.

26.10.18...7:10

Чуть распогодилось и ...с первым Крымским снегом всех нас pic.twitter.com/9OGoZXAVEC — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Люди у мережі стверджують, що сніг випав не лише у горах. Вночі він падав навіть на узбережжі Ялти.



Сніг випав також на узбережжі Ялти