В окупованому Криму випав перший сніг: вражаючі фото
У горах окупованого Росією Криму випав перший сніг. Так, снігом вкрита одна з наймальовничіших вершин Криму – гора Ай-Петрі.
Про це інформують "Крим. Реалії".
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У ніч на 26 жовтня температура повітря становила від +2 до +8, в горах температура опустилася до -2 градусів,
– повідомили у Гідрометцентрі.
У соцмережах опублікували світлини першого кримського снігу.
Люди у мережі стверджують, що сніг випав не лише у горах. Вночі він падав навіть на узбережжі Ялти.
Сніг випав також на узбережжі Ялти
Джерело: 24 Канал
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