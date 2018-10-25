Карпати замело: рятувальники застерігають туристів від гірських прогулянок

Через мороз та сильний вітер рятувальники просять туристів утриматися від прогулянок у горах Прикарпаття. Мандрівників попереджають про погану видимість, сніг та сильний мороз.

Відповідне застереження з'явилось на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

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Станом на 13:50 25 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища становить -8 градусів, вітер південно-західний, поривчастий, – 13 метрів за секунду. Хмарно, обмежена видимість, сніг. Радимо утриматися від виходу у високогір'я,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у відділі гідропрогнозів Українського гідрометцентру повідомили, що починаючи з 27 жовтня у Карпатах очікується прихід теплої повітряної маси та мокрий сніг.

"Починаючи з 27 жовтня у Карпатах очікується прихід теплої повітряної маси: протягом 27 жовтня та вночі 28 жовтня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, який перейде у дощ – це зумовить активне сніготанення на високогір'ї", –зазначають синоптики.

Нагадаємо, 24 жовтня Карпати засипало снігом. Так, у високогір'ї сніговий покрив сягає від 20 до 25 сантиметрів.