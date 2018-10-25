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      Карпаты замело: спасатели предостерегают туристов от горных прогулок

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      Туристов просят пока воздержаться от прогулок в горах
      Туристов просят пока воздержаться от прогулок в горах / фото с камер наблюдения

      Из-за мороза и сильного ветра спасатели просят туристов воздержаться от прогулок в горах Прикарпатья. Путешественников предупреждают о плохой видимости, снеге и сильном морозе.

      Соответствующее уведомление появилось на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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      По состоянию на 13:50 25 октября на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды составляет -8 градусов, ветер юго-западный, порывистый, – 13 метров в секунду. Облачно, ограниченная видимость, снег. Советуем воздержаться от выхода в высокогорье,
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, в отделе гидропрогнозов Украинского гидрометцентра сообщили, что начиная с 27 октября в Карпатах ожидается приход теплой воздушной массы и мокрый снег.

      "Начиная с 27 октября в Карпатах ожидается приход теплой воздушной массы в течение 27 октября и ночью 28 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега, который перейдет в дождь – это обусловит активное снеготаяние на высокогорье", –отмечают синоптики.

      Напомним, 24 октября Карпаты засыпало снегом. Так, в высокогорье снежный покров достигает от 20 до 25 сантиметров.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Новости Ивано-Франковска Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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