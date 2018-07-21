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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В оккупированном Крыму взорвали 240-килограммовую мину на пляже

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Момент подрыва мины в Ялте
Момент подрыва мины в Ялте / Фото – Радио Свобода

В субботу, 21 июля, около 7:00 часов на городском Приморском пляже оккупированной Ялты взорвали 240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны. Подрыв произошел в 10 метрах от берега.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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С 4:00 утра 21 июля подходы до Приморского пляжа оцепили наряды полиции в радиусе 500 метров со всех сторон,
– говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова, так называемая "мэрия" попросила военных саперов из Севастополя ускорить обезвреживание мины, так как "Приморский пляж очень популярен среди отдыхающих и местных жителей".

Как отмечает издание, взрыв был небольшой.

Добавляется, что 240-килограммовую донную мину времен Второй мировой войны отдыхающие обнаружили 18 июля.

Теги: Новости Украины Оружие Аннексия Крыма Взрыв Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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