У окупованому Криму підірвали 240-кілограмову міну на пляжі
У суботу, 21 липня, близько 7:00 години на міському Приморському пляжі окупованої Ялти підірвали 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни. Підрив стався за 10 метрів від берега.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
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З 4:00 ранку 21 липня підходи до Приморського пляжу оточили наряди поліції в радіусі 500 метрів з усіх боків,
– йдеться у повідомленні.
За словами заступника глави адміністрації Ялти Станіслава Шапортова, так звана "мерія" попросила військових саперів із Севастополя прискорити знешкодження міни, так як "Приморський пляж дуже популярний серед відпочивальників і місцевих жителів".
Як зазначає видання, вибух був невеликий.
Додається, що 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни відпочивальники виявили 18 липня.