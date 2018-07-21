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У окупованому Криму підірвали 240-кілограмову міну на пляжі

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Момент підриву міни у Ялті
Момент підриву міни у Ялті / Фото – Радіо Свобода

У суботу, 21 липня, близько 7:00 години на міському Приморському пляжі окупованої Ялти підірвали 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни. Підрив стався за 10 метрів від берега.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

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З 4:00 ранку 21 липня підходи до Приморського пляжу оточили наряди поліції в радіусі 500 метрів з усіх боків,
– йдеться у повідомленні.

За словами заступника глави адміністрації Ялти Станіслава Шапортова, так звана "мерія" попросила військових саперів із Севастополя прискорити знешкодження міни, так як "Приморський пляж дуже популярний серед відпочивальників і місцевих жителів".

Як зазначає видання, вибух був невеликий.

Додається, що 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни відпочивальники виявили 18 липня.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Зброя Вибух
Джерело: 24 Канал
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