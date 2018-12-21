В оккупированном Симферополе упал беспилотник с украинскими листовками: видео
В аннексированном Россией Симферополе упал беспилотник с украинскими листовками внутри. Место окружили и осматривают российские правоохранители.
Об этом на своей Facebook-странице написал корреспондент русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк.
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В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Летел к центру города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев. Место происшествия было оцеплено полицией, на месте работали кинологи,
– говорится в сообщении.
Также любительское видео с беспилотником обнародовал канал "Вести Крым". На кадрах видно разбитый летательный аппарат и российских правоохранителей.
Смотрите видео: В аннексированном Крыму упал беспилотник с украинскими листовками
Листовки, которые были в беспилотнику
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