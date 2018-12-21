В окупованому Сімферополі впав безпілотник із українськими листівками: відео

В анексованому Росією Сімферополі впав безпілотник із українськими листівками всередині. Місце оточили та оглядають російські правоохоронці.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав кореспондент російської служби "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

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У Сімферополі на вулиці Лютневій впав безпілотник з прикріпленими до нього листівками кольору українського прапора. Летів до центру міста, але, очевидно, заплутався в гілках дерев. Місце події було оточене поліцією, на місці працювали кінологи,

– йдеться у повідомленні.

Також аматорське відео з безпілотником оприлюднив канал "Вєсті Крим". На кадрах видно, розбитий літальний апарат та російських правоохоронців.

Дивіться відео: В анексованому Криму впав безпілотник із українськими листівками