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В оккупированный Крым снова собрались немецкие депутаты

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В оккупированный Крым приедут немецкие депутаты
В оккупированный Крым приедут немецкие депутаты / Фото из открытых источников

В апреле оккупированный Крым посетит большая делегация немецких депутатов и бизнесменов. Делегация примет участие в "Ялтинском международном экономическом форуме", который состоится 19-21 апреля.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заместителя председателя "комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, председателя крымской немецкой национально-культурной автономии" Юрия Гемпеля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены", – рассказал Гемпель.

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"Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в "экономическом форуме" граждан Германии и Норвегии гораздо больше, чем мы можем сегодня принять", – добавил Гемпель.

Он также отметил, что в делегацию войдут около 20 человек.

Отметим, что планируемый визит немецких депутатов в оккупированный Крым состоится не впервые. Так, 3 февраля оккупированный полуостров посетила делегация немецких парламентариев от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что Крым является частью России.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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