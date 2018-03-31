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До окупованого Криму знову зібралися німецькі депутати

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До окупованого Криму приїдуть німецькі депутати
До окупованого Криму приїдуть німецькі депутати / Фото з вільних мереж

У квітні окупований Крим відвідає велика делегація німецьких депутатів та бізнесменів. Делегація візьме участь в "Ялтинському міжнародному економічному форумі", який відбудеться 19-21 квітня.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на заступника голови "комітету регіонального парламенту з міжнаціональних відносин, голову кримської німецької національно-культурної автономії" Юрія Гемпеля.

"До нас приїдуть депутати регіональних парламентів від партії "Ліві" та "Альтернатива для Німеччини". Крім того, від партії "Альтернатива для Німеччини" буде кілька депутатів з бундестагу. Плюс до всього до делегації увійдуть німецькі бізнесмени", – розповів Гемпель.

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"Крім того, ще чотири людини прибудуть з Норвегії. Охочих взяти участь в "економічному форумі" громадян Німеччини і Норвегії набагато більше, ніж ми можемо сьогодні прийняти", – додав Гемпель.

Він також наголосив, що до делегації увійдуть близько 20 осіб.

Зазначимо, що планований візит німецьких депутатів до окупованого Криму відбудеться не вперше. Так, 3 лютого окупований півострів відвідала делегація німецьких парламентарів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Вони виступили за скасування антиросійських санкцій і заявили, що Крим є частиною Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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